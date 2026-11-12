В Україні діє обмеження на максимальний розмір пенсії, проте окремі категорії громадян досі отримують суми понад встановлений поріг. Розповідаємо, хто підпадає під винятки і чому.

Помилки ПФУ в нарахуванні пенсії - річ поширена, однак питання великих виплат хвилює українців не менше. Для більшості пенсій у державі діє обмеження максимального розміру, але на практиці частина громадян усе одно отримує більше за встановлений поріг.

Торішній ліміт максимальної пенсії становить десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У грошах це суттєво більше за середню виплату, однак окремим пенсіонерам вдається обходити це обмеження.

Хто може отримувати понад межу

Насамперед це колишні держслужбовці високих рангів, представники силових структур, суддівського корпусу та інших професій, пенсії яким призначалися за спеціальними законами. Для цих категорій раніше діяли особливі, значно вигідніші умови нарахування.

Крім того, частину спорів про зняття лімітів вирішують суди. Окремі пенсіонери через суд добиваються скасування обмежень і повернення повного розміру виплати, обчисленого за їхнім стажем і заробітком.

З чого складається кінцева сума

Фактичний розмір пенсії рідко дорівнює лише основній виплаті. На кінцеву суму впливають надбавки, доплати, індексація та інші механізми підвищення. Саме тому навіть за наявності ліміту дехто отримує значно більші гроші, ніж виглядає в базових розрахунках.

Експерти пов'язують цю тему з майбутньою пенсійною реформою. Держава шукає баланс між фінансовою стійкістю Пенсійного фонду та правами громадян, які заслужили вищі виплати багаторічною працею.

Що зміниться надалі

Уряд і надалі переглядатиме підходи до обмеження великих пенсій. Йдеться про те, щоб зберегти стабільність фонду і водночас не порушувати право громадян, особливо тих, чиї виплати призначені за спеціальними нормами.

Дискусії довкола великих пенсій триватимуть, адже вони зачіпають і принципи соціальної справедливості, і реальні можливості держави платити в умовах обмежених бюджетних ресурсів.

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