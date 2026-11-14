Частині українських пенсіонерів можуть припинити надбавки та доплати, якщо вони втратять підстави, які раніше давали право на додаткові кошти. Розмір пенсії в такому разі зменшиться.

Надбавки та доплати до пенсії в Україні призначаються лише за певних умов, і частина з них не гарантована на постійній основі. Якщо пенсіонер перестає відповідати встановленим критеріям, Пенсійний фонд може переглянути розмір виплат.

Про це йдеться в роз'ясненні, яке поширило видання «Перший бізнесовий». Причиною для скасування доплат можуть стати зміни в життєвих обставинах отримувача або втрата підстав, які раніше давали право на додаткові кошти.

Якщо людина перестала відповідати критеріям, за якими надбавку призначали, Пенсійний фонд проводить перегляд виплат. У такому разі загальний розмір пенсії може зменшитися.

За яких умов скасовують надбавки та доплати

Основні підстави, через які Пенсійний фонд може припинити окремі доплати:

зміна сімейного стану;

припинення догляду за непрацездатною особою;

втрата спеціального статусу, який давав право на додаткову фінансову підтримку.

Окремі види доплат також залежать від факту працевлаштування. У деяких випадках вихід на роботу після призначення пенсії впливає на право отримувати певні надбавки, тому сума щомісячних виплат може змінитися.

Що робити, якщо надбавку припинили

Пенсіонер має право звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати роз'яснення щодо структури своєї пенсії та причин змін у нарахуваннях. Якщо рішення про припинення надбавки здається несправедливим, його можна оскаржити в установленому законом порядку.

Важливо вчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення. Ненадання актуальної інформації може призвести до скасування доплати. Крім того, доведеться повернути кошти, отримані без законних підстав.

У Пенсійному фонді радять регулярно перевіряти пенсійну справу. Це допомагає своєчасно з'ясувати, які доплати продовжують нараховуватися, а які можуть бути переглянуті через зміну обставин.

Раніше Politeka повідомляла, надбавка до пенсії УБД може зрости з січня 2027 року.

Також Politeka повідомляла, скільки доплачують до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни.