Российский боксер Юрий Кашинский уверен в том, что украинец Александр Усик уже приспособился к реалиям супертяжелой категории

По мнению боксера, украинец прогрессирует и его ближайший бой с Дереком Чисорой подтвердит это.

"Усик и сейчас только прибавляет. Все нормально у него. Вскоре у Усика будет поединок с Чисорой. Для меня это будет первый его показательный бой в хевивейте. Если Александр пройдет Дерека, – а я думаю, что он его пройдет, – то все пойдет нормально. В супертяжелом весе совсем другой бокс. Мне кажется, Усик сам это понял и ощущает. Там даже через защиту могут ударить и "убить", – заявил Кашинский в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Ранее мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

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Также Politeka писала, что Усик показал чемпионскую подготовку к бою с Чисорой, фото.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп внезапно разнес Ломаченко за "российский спецназ".