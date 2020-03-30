Ринок не можна відкривати під час війни з РФ

Сьогодні, 30 березня, в центрі Києва Національний Корпус провів акцію протесту проти прийняття закону про розпродаж української землі, який планують протягнути через парламент «слуги народу».

Автоколона представників НК прибула під стіни парламенту, де відбулися виступи спікерів партії, йдеться на офіційному сайті.

В руках учасників акції – банер з написом: «Голосування за ринок землі шкодить вашому здоров’ю».

Ми переконані, що в час війни, економічної кризи та епідемії коронавірусу відкривати ринок землі в Україні – це злочин. Адже в такому разі землю за безцінь скуплять олігархи та міжнародні корпорації.

Перед відкриттям ринку землі в країні має бути проведений аудит усіх земель, а земельна реформа має вирішуватись на всеукраїнському референдумі. Ми також наполягаємо на забороні продажу землі іноземцям та державну підтримку малих і середніх фермерів.

Закликаємо чинну владу зупинити намагання протягнути через парламент антиукраїнські закони під прикриттям карантину й заборон на масові заходи. Верховна Рада має йти на карантин разом з усією країною!