У програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова розповіла про масштаби корупції в Україні.

«Правда в тому, що більшість людей завжди будуть красти, якщо відсутня система контролю і покарання за злодійство. А у нас вона відсутня. Знову весна прийшла і знову нікого не садять. Та й раніше не садили, а якщо і садили то тільки тих, кого вигідно було садити. Взагалі складається враження, що держава все перетворює в бруд до чого торкається, як у злій казці. Та це й не дивно, один Янукович чого коштував, став президентом, при цьому будучи двічі судимим. Корупція у нас з дитячого садка, якщо не з народження. Щось потрібно – заплати, так сказати не підмажеш – не поїдеш!», - заявила Котенкова.

За словами журналістки, державні інститути стають легкою здобиччю тих, хто не хоче ставати депутатами сільських і районних рад, членами місцевих організацій політичних партій і організацій, громадських рад при державних управліннях та департаментах, радниками на громадських засадах і членами організаційних комітетів. Тих, хто згодом формує образ всього державного як неефективного, небезпечного і, нарешті, чужого.

«Але і багато хто воліє триматися від усього цього подалі, не всі крадуть, не всі погані, чиста совість, хороші результати маленьких справ, і як наслідок фінансовий добробут. Не великий але все ж. Коли все чесно, все логічно, структуровано і легко, але ми то розуміємо, що жоден приватний капітал не реформує і не забезпечить фінансування армії, освіти або медицини; не захистить інформаційний простір і не врегулює церковні проблеми, не розробить і не втілить у життя архітектурний план міста, не створить мережі природно-заповідних територій і не захистить від вимирання українську книгу», - підкреслила журналістка.

Нагадаємо, Politeka публікувала повідомлення Котенкової, що надбавка до пенсії торкнеться 8 млн українців .