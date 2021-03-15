У програмі «Суть событий» журналістка Катерина Котенкова розповіла про масштаби корупції в Україні.
«Правда в тому, що більшість людей завжди будуть красти, якщо відсутня система контролю і покарання за злодійство. А у нас вона відсутня. Знову весна прийшла і знову нікого не садять. Та й раніше не садили, а якщо і садили то тільки тих, кого вигідно було садити. Взагалі складається враження, що держава все перетворює в бруд до чого торкається, як у злій казці. Та це й не дивно, один Янукович чого коштував, став президентом, при цьому будучи двічі судимим. Корупція у нас з дитячого садка, якщо не з народження. Щось потрібно – заплати, так сказати не підмажеш – не поїдеш!», - заявила Котенкова.
За словами журналістки, державні інститути стають легкою здобиччю тих, хто не хоче ставати депутатами сільських і районних рад, членами місцевих організацій політичних партій і організацій, громадських рад при державних управліннях та департаментах, радниками на громадських засадах і членами організаційних комітетів. Тих, хто згодом формує образ всього державного як неефективного, небезпечного і, нарешті, чужого.
«Але і багато хто воліє триматися від усього цього подалі, не всі крадуть, не всі погані, чиста совість, хороші результати маленьких справ, і як наслідок фінансовий добробут. Не великий але все ж. Коли все чесно, все логічно, структуровано і легко, але ми то розуміємо, що жоден приватний капітал не реформує і не забезпечить фінансування армії, освіти або медицини; не захистить інформаційний простір і не врегулює церковні проблеми, не розробить і не втілить у життя архітектурний план міста, не створить мережі природно-заповідних територій і не захистить від вимирання українську книгу», - підкреслила журналістка.
Нагадаємо, Politeka публікувала повідомлення Котенкової, що надбавка до пенсії торкнеться 8 млн українців.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Кароль у вбранні з божевільними вирізами збентежила публіку, задерши ноги вище голови: "Як Дан ставиться?"
Підопічна Потапа Мішель Андраде хвалилася схудлою фігурою у вузьких лосинах: "Маленька богиня"
Розкішна Лопес задерла сукню, виблискуючи принадами без білизни: "Знову в пошуку чоловіка"
Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
Раніше Politeka поширювала заяву Котенкової, що прем’єр обіцяв знизити тарифи, але насправді варто чекати їхнього зростання.