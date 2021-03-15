В Программе «Суть событий» журналистка Екатерина Котенкова рассказала о масштабах коррупции в Украине.

«Правда в том, что большинство людей всегда будут воровать, если отсутствует система контроля и наказания за воровство. А у нас она отсутствует. Опять весна пришла и снова никого не сажают. И раньше не сажали, а если и сажали то только тех, кого выгодно было сажать. Вообще складывается впечатление, что государство превращает в грязь всё, к чему прикасается, как в злой сказке. Но это и не удивительно, один Янукович чего стоил, стал президентом, при этом, будучи дважды судимым. Коррупция у нас с детского сада, если не с рождения. Что-то нужно – заплати, так сказать не подмажешь – не поедешь!», - заявила Котенкова.

По словам журналистки, государственные институты становятся легкой добычей тех, которые не гнушаются становиться депутатами сельских и районных советов, членами местных организаций политических партий и организаций, общественных советов при государственных управлениях и департаментах, советниками на общественных началах и членами организационных комитетов. Тех, кто впоследствии формирует образ всего государственного как неэффективного, опасного и, наконец, чужого.

«Но и многие предпочитают держаться от всего этого подальше, не все воруют, не все плохие, чистая совесть, хорошие результаты маленьких дел, и как следствие финансовое благополучие. Не большое, но все же. Когда все честно, все логично, структурировано и легко, но мы то понимаем, что ни один частный капитал не реформирует и не обеспечит финансирование армии, образования или медицины; не защитит информационное пространство и не урегулирует церковные проблемы, не разработает и не воплотит в жизнь архитектурный план города, не создаст сети природно-заповедных территорий и не защитит от вымирания украинскую книгу», - подчеркнула журналистка.

Напомним , Politeka публиковала сообщение Котенковой, что надбавка к пенсии коснется 8 млн украинцев .