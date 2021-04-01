Згідно з постановою Кабінету Міністрів №114 «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» в містах обласного підпорядкування повинно бути не менше 27 осіб в класі. Історія зі школами, в яких треба відповідна кількість дітей торкнулася зараз ще одного конфлікту в місті Черкаси. Як передає Рoliteka.net, про це розповів Микола Томенко, український політик та громадський діяч, в програмі «Рідна Черкащина» на Youtube.

«Мова йде про школу №29 в Дахнівці, яка знаходиться в мікрорайоні Черкас. Місцева влада сказала про те, що десятого класу там не буде і його скорочують, зіславшись на постанову Кабінету Міністрів №114 «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», тому що в класі менше 27 дітей. При цьому чиновник з Черкаської мерії каже, що завдяки цьому вони зекономлять 300 тис. грн.», - сказав політик.

Томенко обурився, що чиновник сказав начебто вони зекономили 300 тис. грн., а насправді ніхто не врахував суму витрат, яка знадобиться на перевезення дітей автобусами та інші організаційні витрати у зв’язку з закриттям класів та переведенням дітей, на які чиновники витратять набагато більше, ніж зекономлять.

«Чому 20 дітей це погано, а треба 27? Давайте впливати на уряд і на Міністерство освіти і науки. Це абсурд, бо ми знищимо всю систему освіти, якщо скоротимо зараз школи в обласних центрах, бо немає 27 дітей, то що тоді говорити про школи в сільській місцевості? Нагадаю, що в Черкасах є шість заступників міського голови і секретар міськради. Одного заступника скоротити з його машиною, помічником і заробітною платою, то не треба буде і школу в Дахнівці чіпати», - сказав політик.

Томенко резюмував, що децентралізаційна історія поки що йде трошки іншим шляхом, таке враження склалося, що найбільшими ворогами народу є вчителі, лікарі та бібліотекарі не лише на Черкащині, а в сільській місцевості України. При чому цих «ворогів», особливо лікарів, радісно зустрічають в Польщі та в інших країнах.

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