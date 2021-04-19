Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, як з 1 вересня зміниться система отримання пенсій і чи очікувати українцям підвищення виплат.

«З 1 вересня майже всі пенсії будуть виплачуватися на банківські картки. До цього часу кожен українець може вибрати той банк, який подобається йому найбільше. До цієї дати залишиться в силі нинішній порядок, згідно з яким соцвиплати доставляє «Укрпошта», - каже Котенкова.

За її словами, на сьогоднішній день майже 70% українців, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно. У разі, якщо пенсіонер або одержувач грошової допомоги не визначиться з вибором банку до 1 вересня, їх виплата буде здійснюватися через поточний рахунок в Ощадбанку, який відкриють автоматично за зверненням органу Пенсійного фонду України. Про це пенсіонерів обов'язково поінформують. У майбутньому можна буде в будь-який час змінити банк за власним бажанням.

«При цьому в нововведенні є свої винятки. Є чотири категорії громадян, які продовжать отримувати пенсії і соцвиплати на дому. До них відносяться особи з інвалідністю І групи, особи, які потребують спецдогляд після висновку медкомісії, особи, старші за 80 років, і одержувачі соцдопомоги, що не мають права на пенсію. Для доставки виплат цим громадянам окремо проводитимуться конкурси серед постачальників послуг», - розповіла журналістка.

Котенкова також зазначила, що з 1 квітня розпочався перерахунок пенсій для працюючих одержувачів виплат. В рамках цієї індексації пенсії підвищаться приблизно у 400-600 тисяч людей.

«Пенсії будуть змінюватися для кожного українця індивідуально, залежно від таких факторів, як страховий стаж і заробітна плата, на основі якої будується пенсія. Крім цього, до кінця року уряд запланував ще кілька різних підвищень виплат. Наприклад, 1 липня в Україні підвищаться надбавки за наднормативний стаж. Надбавки також збільшаться в учасників і інвалідів війни, особам, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та у тих, у кого є особливі заслуги перед державою», - розповіла Котенкова.

Нагадаємо, Котенкова заявила, що в нашій країні діє порочне коло бідності.

Раніше Politeka повідомляла, що Охріменко прогнозує зростання ВВП України на рівні 3%.