Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала как с 1 сентября поменяется система получение пенсий и ожидать ли украинцам повышения выплат

«С 1 сентября почти все пенсии будут выплачиваться на банковские карточки. К этому времени каждый украинец может выбрать тот банк, который нравится ему больше всего. До этой даты останется в силе нынешний порядок, согласно которому соцвыплаты доставляет «Укрпочта», - говорит Котенкова.

По ее словам, на сегодняшний день почти 70% украинцев, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно. В случае, если пенсионер или получатель денежной помощи не определится с выбором банка до 1 сентября, их выплата будет осуществляться через текущий счет в Ощадбанке, который откроют автоматически по обращению органа Пенсионного фонда Украины. Об этом пенсионеров обязательно проинформируют. В будущем можно будет в любое время изменить банк по собственному желанию.

«При этом в нововведении есть свои исключения. Есть четыре категории граждан, которые продолжат получать пенсии и соцвыплаты на дому. К ним относятся: лица с инвалидностью І группы, лица, нуждающиеся в спецуходе после заключения медкомиссии, лица, старше 80 лет и получатели соцпомощи, не имеющие права на пенсию. Для доставки выплат этим гражданам будут отдельно проводиться конкурсы среди поставщиков услуг», - рассказала журналистка.

Котенкова также отметила, что с 1 апреля начался перерасчет пенсий для работающих получателей выплат. В рамках этой индексации пенсии повысятся примерно у 400-600 тысяч человек.

«Пенсии будут меняться для каждого украинца индивидуально в зависимости от таких факторов как страховой стаж и заработная плата, на основе которой строится пенсия. Помимо этого, до конца года правительство запланировало еще несколько разных повышений выплат. Например, 1 июля в Украине повысятся надбавки за сверхнормативных стаж. Надбавки также увеличатся у участников и инвалидов войны, лицам, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и у тех, у кого есть особые заслуги перед государством», - рассказала Котенкова.

Напомним, Котенкова заявила, что в нашей стране действует порочный круг нищеты.

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