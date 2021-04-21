Проблема пенсійної системи актуальна в Україні. На даний момент у нас існує трьохрівнева пенсійна система, яка передбачає 3 системи накопичень: солідарну, накопичувальну і добровільну.

Журналістка Любов Завальнюк в програмі «Суть событий» на каналі Знай24 розповіла про проблему пенсійних накопичувальних систем.

«Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в Україні вже близько мільйона громадян в добровільному порядку користуються системою добровільних державних пенсійних накопичень. У 2003 році в Україні була введена трьохрівнева пенсійна система», - зазначила Завальнюк.

За словами журналістки, зараз в країні працює тільки солідарна і добровільна накопичувальні системи, накопичувальна – ще не введена. На даний момент, добровільними накопиченнями користуються тільки 9% від кількості застрахованих осіб, тобто приблизно 1 мільйон.

«За словами міністра, на 11 мільйонів пенсіонерів припадає лише 13 мільйонів тих, хто платять до Пенсійного фонду. У 2016 році було прийнято рішення про зниження Єдиного соціального внеску. Ставка була зроблена на збільшення кількості робочих місць, але дива не сталося», - підкреслила ведуча.

Як зазначає Завальнюк, через зниження відсотка ЄСВ, ми маємо недостатньо профінансовані соціальні фонди. Також збільшується прибуток великого бізнесу, а кількість робочих місць – ні.

Нагадаємо, Politeka публікувала повідомлення Котенкової, що надбавка до пенсії торкнеться 8 млн українців.

Раніше Politeka поширювала заяву Котенкової, що прем’єр обіцяв знизити тарифи, але насправді варто чекати їхнього зростання.