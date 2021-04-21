Україна займає дуже погані позиції в рейтингу найщасливіших країн світу. Так заявила журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua і розповіла про високий рівень бідності в нашій країні і його причини.

«Рівень бідності формується не тільки як абстрактні цифри доходу або майнового стану, а й в зіставленні з очікуваннями населення. Україна займає дуже погані позиції в рейтингу найщасливіших країн світу, тому що ми бідна країна Європи. 10 млн пенсіонерів отримують пенсію нижче, ніж середня. А це майже третина населення України. Половина населення України живе від зарплати до зарплати», - заявила Котенкова.

Вона розповіла, що, за даними Держстату, 35% населення не могли оплатити ліки і медичні послуги. Якщо людина не може забезпечити власне виживання, то вона знаходиться за межею бідності. Журналістка також зазначила, що в Україні приблизно четверта частина домогосподарств отримує субсидії, а кілька років тому їх було майже 50%. Зменшення кількості субсидіантів сталося не тому, що українці стали багатшими, а через більш жорсткі критерії оцінки тих, хто має право на отримання таких виплат.

«Як говорить експерт Олексій Кущ, бідність завжди йде за кризою. У 2020-му було падіння економіки на 4%, тобто ми зараз в економічній кризі. Всі сподівалися на швидке відновлення української економіки в 2021 році, зростання на 5%. Зараз очевидно, що це неможливо. Середній клас як такий зникає», - каже Котенкова.

За її словами, проблема бідності дуже щільно поєднується з проблемою демографічної ями. Сімейна пара без дітей може вийти на рівень середнього класу і утримуватися там, якщо вміє працювати. Але народження дитини вже на 25% знижує вірогідність їх перебування в цьому сегменті, народження двох - на 50%. Тому що точно хтось на багато років випадає з професійної діяльності, втрачає свою капіталізацію на ринку праці, а витрати збільшуються.

«В Україні народження дітей розглядається як формат жертовності, тому що люди змушені від чогось відмовлятися. Багато хто хоче просто жити, насолоджуватися життям. Це призводить до відсутності державних інструментів допомоги молодим сім'ям, що трансформується в проблему колосальної демографічної кризи. Вона через певний період призводить до неможливості динамічного економічного розвитку, а останнє - до погіршення проблеми бідності», - розповіла Котенкова.

Раніше Котенкова заявила, що в нашій країні діє порочне коло бідності.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв заявив, що Україна останні 2 роки балансує між суверенними і технічним дефолтом.