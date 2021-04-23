Кабінет міністрів прийняв проєкт про посилення процедури надання субсидій. Фінансовий стан громадян буде ретельніше перевірятися. Також буде враховуватися факт перетину громадянином кордону і наявності іноземної валюти.

Журналістка Любов Завальнюк в програмі «Суть событий» на каналі Знай24 розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.

«Отримати субсидію стане складніше. Спеціальні комісії, які створює в регіонах місцева влада, щоб вирішували питання з виділенням субсидій, будуть ліквідовані. Справа в тому, що такі комісії нерідко діяли в розріз вказівкам соціальних органів – шкодували людей і виділяли їм субсидії, навіть якщо ті не проходили за окремими критеріями», - зазначила Завальнюк.

За словами журналістки, урядовим комітетом обговорювали посилення моніторингу з підключенням автоматичного підтягування реєстрів. Більшість людей, які реально потребують субсидії, більше не зможуть їх отримати.

«Ця постанова Кабміну стала найжорсткішим рішенням щодо видачі субсидій за останній час. А на що ми очікували? МВФ рекомендував знизити бюджетні витрати на соціалку на третину до 2025 року. Заможних українців відсутністю субсидії не налякаєш, а тих, хто міг розжитися копійками, роздягнуть до нитки», - підкреслила ведуча.

Як зазначає Завальнюк, скасування субсидій не зачепить фінансовий стан більш заможних українців, а ось тим, хто «виживав», буде дуже важко. Крім ускладнення процедури отримання субсидій, українців очікує підвищення цін на комунальні послуги.

Нагадаємо, Politeka публікувала повідомлення Котенкової, що надбавка до пенсії торкнеться 8 млн українців .