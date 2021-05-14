Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, які зміни прожиткового мінімуму будуть розглядати в парламенті і чого чекати українцям від таких реформ.

«Прожитковий мінімум збираються підвищити. Точніше прив'язати його до зарплати, а ще точніше підняти його до рівня 40% від середньої зарплати. Чи відчуємо ми позитивні зміни? Чи станемо жити краще?», - питає Котенкова.

Вона зазначила, що Галина Третьякова, голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, як ініціатор такого нововведення пропонує, щоб це було 40%, а взагалі хотіла б, щоб 60%. За її словами, у проєкті ж прописано, що протягом 10 років він буде рости на 1% - до 50%, а якщо зробити відразу 50%, це розбалансує держбюджет.

«Відразу скажу свою думку з цього приводу. Це нічого не дасть. Це свого роду маніпуляція. Начебто щось буде відбуватися, але нічого не буде змінюватися. Ось дивіться, золотий стандарт соціальної політики полягає у формулі, при якій мінімальна зарплата повинна дорівнювати мінімальній пенсії, а мінімальна пенсія - прожитковому мінімуму, а все це разом дорівнює неоподаткованому мінімуму доходів громадян», - розповіла Котенкова.

Журналістка пояснила, що якщо в державі мінімальна зарплата - 6000 гривень, то, відповідно, і пенсія, і реальний прожитковий мінімум теж повинні бути близько 6000 гривень. За її словами, те, що хочуть зробити, нічого не дасть, адже середня зарплата зараз приблизно 12,5 тис. грн. 40% від цієї суми - приблизно 4800 гривень.

«Але середня зарплата по країні варіюється - в Києві вона значно вище, ніж в регіонах. Тобто цей показник зовсім не говорить про те, що на ці гроші можна однаково прожити як в Києві, так наприклад, десь в районному центрі», - каже Котенкова.

Вона зазначила, що у когось зарплата величезна, а у когось - мізерна. За її словами, потрібно розраховувати медіанну зарплату, тобто брати найвищу і найнижчу і рахувати середню. Котенкова додає, що цього ніхто не робить, оскільки тоді це спотворить ту картину світу, яку малює собі влада.

«Тобто, якщо держава буде прив'язуватися до середньої зарплати, то у неї завжди буде спокуса маніпулювати показниками, щоб отримувати потрібні цифри прожиткового мінімуму, від якого відраховуються всі соціальні стандарти, закладені в бюджет», - заявила Котенкова.

Раніше Котенкова розповіла, що українцям ще двічі підвищать пенсії до кінця року.

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