Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какие изменения прожиточного минимума будут рассматривать в парламенте и чего ожидать украинцам от таких реформ.

«Прожиточный минимум собираются повысить. Точнее привязать его к зарплате, а еще точнее поднять его до уровня 40% от средней зарплаты. Почувствуем ли мы позитивные изменения? Станем ли жить лучше?», - спрашивает Котенкова.

Она отметила, что Галина Третьякова, председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, как инициатор такого нововведения предлагает чтобы это было 40%, а вообще хотела бы, чтобы 60%. По ее словам, в проекте же прописано, что в течение 10 лет он будет расти на 1% - до 50%, а если сделать сразу 50%, это разбалансирует госбюджет.

«Сразу скажу свое мнение по этому поводу. Это ничего не даст. Это своего рода манипуляция. Вроде что-то будет происходить, но ничего не будет меняться. Вот смотрите, золотой стандарт социальной политики заключается в формуле, при которой минимальная зарплата должна равняться минимальной пенсии, а минимальная пенсия – прожиточному минимуму, а все это вместе равно необлагаемому минимуму доходов граждан», - рассказала Котенкова.

Журналистка объяснила, что если в государстве минимальная зарплата – 6000 гривен, то, соответственно, и пенсия, и реальный прожиточный минимум тоже должны быть порядка 6000 гривен. По ее словам, то, что хотят сделать, ничего не даст, ведь средняя зарплата сейчас примерно 12,5 тыс. грн. 40% от этой суммы – примерно 4800 гривен.

«Но средняя зарплата по стране варьируется – в Киеве она значительно выше, чем в регионах. То есть этот показатель вовсе не говорит о том, что на эти деньги можно одинаково прожить как в Киеве, так к примеру, где-то в районном центре», - говорит Котенкова.

Она отметила, что у кого-то зарплата огромная, а у кого-то мизерная. По ее словам, нужно рассчитывать медианную зарплату, то есть брать самую высокую и самую низкую и считать среднюю. Котенкова добавляет, что этого никто не делает, так как тогда это исказит ту картину мира, которую рисуют себе власти.

«То есть, если государство будет привязываться к средней зарплате, то у него всегда будет искушение манипулировать показателями, чтобы получать нужные цифры прожиточного минимума, от которого отсчитываются все социальные стандарты, заложенные в бюджет» , - заявила Котенкова.

Ранее Котенкова рассказала, что украинцам еще дважды повысят пенсии до конца года.

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