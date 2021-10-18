Журналістка Катерина Котенкова пояснила, які причини істотних і масових скорочень пенсійних виплат в Україні.

Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» на каналі Знай.ua.

За її словами, ситуація зі зменшенням пенсійних виплат тільки продовжує погіршуватися, про що заявляють навіть в Мінсоцполітики.

«Варто нагадати, що ще 4 роки тому за кожен відпрацьований рік літні українці отримували 1,5 відсотка від розрахункового заробітку, але вже в поточному році, пенсіонерам нараховують виключно 1 відсоток, але зовсім не від їх заробітної плати, а від середньої по країні», - зазначила Котенкова.

За її словами, основними причинами скорочення пенсій в Пенсійному фонді називають демографічну кризу, при якій число офіційно працевлаштованих неухильно скорочується, а кількість пенсіонерів тільки продовжує зростати, чималий рівень заробітних плат, що знаходяться в тіні, і малоефективна робота уряду нашої країни, яка стосується сфери пенсійного забезпечення.

«Погана демографія. Я б сказала не просто погана, а катастрофічна. Ніхто толком навіть не може назвати точну кількість людей, які проживають в Україні. А проблеми з демографією - це в першу чергу зростаюче навантаження на кожного платника податків. Більш того, експерти говорять про те, що Україні загрожують дефолти через проблеми з демографічною ситуацією. Кажуть, що через 10-15 років дефолти будуть нашої буденністю. І для вирішення проблеми треба розбиратися і з міграційними питаннями», - розповіла Котенкова.

Вона прокоментувала отримання багатьма українцями зарплат в конвертах, пояснивши, що люди вибирають місце, де їм вигідніше, тому, якби роботодавці могли платити нормальну офіційну зарплату, то в тінь ніхто б не йшов.

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