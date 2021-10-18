Журналистка Катерина Котенкова объяснила, какие причины существенных и массовых сокращений пенсионных выплат в Украине.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

По ее словам, ситуация с уменьшением пенсионных выплат только продолжает ухудшаться, о чем заявляют даже в Минсоцполитики.

«Стоить напомнить, что еще 4 года назад, за каждый отработанный год, пожилые украинцы получали 1,5 процента от расчетного заработка, но уже в текущем году, пенсионерам начисляют исключительно 1 процент, но вовсе не от их заработной платы, а от средней по стране», - отметила Котенкова.

По ее словам, основными причинами сокращения пенсий в ПФ называют продолжающийся демографический кризис, при котором число официально трудоустроенных неуклонно сокращается, а количество пенсионеров только продолжает расти, немалый уровень заработных плат, находящихся в тени, и малоэффективная работа правительства нашей страны, касающаяся сферы пенсионного обеспечения.

«Плохая демография. Я бы сказала не просто плохая, а катастрофическая. Никто толком даже не может назвать точное количество людей, проживающих в Украине. А проблемы с демографией – это в первую очередь возрастающая нагрузка на каждого налогоплательщика. Более того, эксперты говорят о том, что Украине грозят дефолты из-за проблем с демографической ситуацией. Говорят, что через 10-15 лет дефолты будут нашей обыденностью. И для решения проблемы надо разбираться и с миграционными вопросами», - рассказала Котенкова.

Она прокомментировала получение многими украинцами зарплат в конвертах, объяснив, что люди выбирают место, где им выгоднее, поэтому, если бы работодатели могли платить нормальную официальную зарплату, то в тень никто бы не уходил.

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