Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що Камала Гарріс під час дебатів із Трампом наговорила багато про підтримку України, але план перемоги – це дещо інше.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, на дебатах Трамп і Гарріс багато говорили передусім про внутрішню політику США, що, звісно, правильно, бо вирішувати американцям, кого вони хочуть бачити наступним президентом або президенткою. Однак, констатує він, сказали кандидати дещо і про міжнародну політику, про Україну.

«От я перечитав реакції одразу після дебатів, і всі медіа пишуть, що Трамп не зміг відповісти на питання Камали Гарріс, чи хоче він перемоги України. А Камала Гарріс сама відповіла на своє питання, чи хоче вона перемоги України? Який план перемоги для України від Сполучених Штатів, чинної адміністрації і, можливо, Камали Гарріс?», - зауважує Олександр Мусієнко.

Щонайменше можна констатувати, розповідає він, що, як пише Reuters, адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний лист зі своєю стратегією щодо російсько-української війни. Водночас експерт зауважує, що йдеться про документ, підготовку якого включали у законопроєкт на 60 млрд допомоги Україні, і Конгрес чекав його від адміністрації протягом 45 днів, ну, вже осінь.

«Я це веду до того, що ми дуже часто чуємо слова про те, що путін має програти, про те, що росія не може перемогти, про те, що Україну треба підтримувати, про те, що, якби не США, путін був би у Києві. Я з усім погоджуюся, у мене немає жодних заперечень, це все правильні і потрібні слова. Але план перемоги України, погодьтеся, - це дещо інше. І сподіваюсь, що Камала Гарріс підтримає план перемоги, який презентує президент України», - підсумовує Олександр Мусієнко.

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