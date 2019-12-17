В Кропивницькому в'язні влаштували бунт в СІЗО й буквально захопили корпус, відібравши ключі від камер у співробітників закладу



Як повідомляє Politeka, про це повідомив глава Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький в Facebook.

За його словами, з ізолятора намагалися вивезти «смотрящих» за СІЗО в ізолятор тимчасового утримання Національної поліції.

«Коли намагалися вивезти третього – головного "смотрящего" - співробітники слідчого ізолятора не дуже сприяли вивезенню, й дали йому можливість вільно пересуватися, зібрати речі, попрощатися з усіма, що останній використав для того, щоб не підкорятися вимогам адміністрації СІЗО, і поліції, а закликав інших ув'язнених до непокори й опору...», - зазначив він.

Старенький уточнив, що коли ув'язнений прямував до камери за нібито речами, то зайшов до жінки-психолога, з якою у нього були не дуже хороші стосунки, і кілька разів вдарив її. Після цього піднявся бунт.

«Почали виходити з камер ув'язнені, забрали у співробітників ключі від камер, співробітники усі з корпусу бігли в адміністративну будівлю, в корпусі не залишилося жодного співробітника... На вечірній час їх всіх розпустили додому... Мені не зрозуміло, чому сигналу тривоги та збору груп швидкого реагування не було», - підкреслив він.

При цьому, стверджує Старенький, станом на ранок 17 грудня, ситуація залишалася неконтрольованою. Більше того, жодних заходів щодо посилення охорони не приймається.

Пізніше представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Кіровоградській області Олег Кошовий, після візиту в СІЗО, розповів, що ситуація була все ж таки взята під контроль.

«Поки ніяких заходів непокори адміністрації немає. Я спілкувався з ув'язненими особами. Дізнався, що у них немає скарг на адміністрацію щодо порядку утримання та харчування. Хвилювало ув'язнених те, що відбувалося вивезення осіб і вони не поверталися в слідчий ізолятор. В даний час відомо, що порушено кримінальне виробництво, і зазначені особи доставлялися для проведення слідчих дій до ізоляторів тимчасового тримання Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області», - сказав він.

А за фактом побиття психолога, стверджує омбудсмен, було відкрито досудове розслідування.

Нагадаємо, розкрита справжня причина повстання в колонії Одеси, про яку всі мовчали.

Також Politeka писала, що українцям показали, в яких умовах живе Зайцева в СІЗО.

Politeka раніше повідомляла шокуючі деталі спецоперації в Лук'янівському СІЗО.