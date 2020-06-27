Колишній слідчий Голосіївського управління Національної поліції Києва «втратив» вилучені під час обшуку гроші
У Києві повідомили про підозру слідчому Нацполіції через втрату вилучених під час обшуку грошей. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Відзначається, що за даними слідства, в 2018 році працівник поліції, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн.
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“Повідомлено про підозру колишньому слідчому Голосіївського Управління поліції ГУ Нацполиции в Києві у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)”, — сказано в повідомленні.
Через неналежне зберігання речових доказів, засоби вилучені вартовим були втрачені. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснює Київське міське управління Нацполіції України.
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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