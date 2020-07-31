Під Києвом безвісти зникли двоє дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Відомо, що діти зникли у селі Тарасівка Києво-Святошинського району.

Так, поліція розшукує малолітніх брата та сестру В'ячеслава та Єлизавету Оленущенко. Хлопчику 13 років, а дівчинці - 11. Брат із сестрою 30 липня залишили територію дитячого будинку сімейного типу, який знаходиться на вул. Щорса, близько восьмої години вечора. Вони є вихованцями даного дитячого будинку, і наразі місцезнаходження дітей невідоме.

В поліції також розповіли про особливі прикмети зниклих дітей.

В’ячеславу на вигляд 15 років, зріст 164 см, спортивної статури, обличчя овальної форми, очі зеленого кольору, волосся коротке світло-русяве. Хлопець був одягнений у сіру футболку, сині шорти та гумові капці синього кольору Crocs.

Єлизаветі на вигляд 12-13 років, зріст 150 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, очі карі, волосся коротке та русяве, на переніссі можна помітити слід від давнього травмування. Дівчина була одягнена в червону кофту, чорні штани, гумові капці синього кольору Crocs.



"При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дітей, повідомляти за номером спецлінії поліції "102", - звернулись в поліції до громадян.

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