Брат с сестрой ушли из детдома

Под Киевом без вести пропали двое детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

Известно, что дети исчезли в селе Тарасовка Киево-Святошинского района.

Так, полиция разыскивает малолетних брата и сестру Вячеслава и Елизавету Оленущенко. Мальчику 13 лет, а девочке - 11. Брат с сестрой 30 июля покинули территорию детского дома семейного типа, который находится на ул. Щорса, около восьми часов вечера. Они являются воспитанниками данного детского дома, и сейчас местонахождение детей неизвестно.

В полиции также рассказали об особых приметах пропавших детей.

Вячеславу на вид 15 лет, рост 164 см, спортивного телосложения, лицо овальной формы, глаза зеленого цвета, волосы короткие светло-русые. Парень был одет в серую футболку, синие шорты и резиновые тапочки синего цвета Crocs.

Елизавете на вид 12-13 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза карие, волосы короткие и русые, на переносице можно заметить след от давнего ушиба. Девушка была одета в красную кофту, черные штаны, резиновые тапочки синего цвета Crocs.

"При наличии любой информации относительно возможного места нахождения детей, сообщать по телефону спецлинии полиции "102", - обратились в полиции к гражданам.

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