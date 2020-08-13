У Конотопі на Сумщині спіймали члена партії "Єдина Росія", який приїхав в Україну з окупованої Ялти оформити закордонний паспорт та ID-карту

Заступнику секретаря первинного партійного відділення № 487 "Єдиної Росії" Василю Лук'янову в селищі Масандра, який приїхав в Україну разом з братом, сумські активісти влаштували "теплий прийом". Відповідне відео на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив користувач під ніком Олексій Володимирович.

Зрадник спочатку заперечує партійну приналежність, але коли йому показали фотодоказ, він змушений був визнати, що таки перебуває в "Єдиній Росії".

За словами чоловіка, він приїхав у Конотоп до свого друга, а паралельно вирішив отримати ID-паспорт, оскільки тут же раніше отримував і біометричний паспорт, який дає право на безвізові поїздки в країни Євросоюзу.

На питання "Чий Крим?" відповідає "Україна", проте весь час ховає очі. "Я українець, але якщо я народився в Ялті, то що я можу зробити?",- звертається він до присутніх.

Він зізнався, що голосував на рефереднумі за те, щоб Крим став російським.

Його друг, колишній товариш по службі і кум заявив, що засуджує за крадіжку Криму Путіна, а в якій партії Лук'янов, він нібито не знав.

Брат Лук'янова, який теж живе в Криму, запевнив, що взагалі не ходив на референдум.

Активісти покликали поліцейських, яким показали і розповіли, кому в Конотопі зібралися видавати документи, а також зажадали вжити відповідних заходів.

На відео присутня ненормативна лексика!

Член партии Единая Россия из Ялты приехал в Украину за биометрическим паспортом и Ай=Ди картой ... На двух стульях .... Заместитель секретаря первичного партийного отделения №487 пгт Массандра , г. Ялта Gepostet von Alexey Vladimirovich am Mittwoch, 12. August 2020

Зрештою в обличчя Василю Лук'янову хлюпнули зеленку за те, що "зрадив свою країну".

Нагадаємо, від кримчан вирішили приховати другу хвилю епідемії.

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