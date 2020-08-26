А ви вірите в слова господарів вівчарки?

У місті Підгороднє Дніпропетровської області 5-річного хлопчика ледь не розірвала вівчарка

Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Інцидент стався вже під вечір - батьки почули відчайдушний крик дитини.

"Вискакую і у мене волосся дибки. Дивлюся - маленький хлопчик Іванко лежить на підлозі, дригає ногами, а його собака гризе. Я, як ведмідь, накинувся, відігнав цю собаку, відкинув", – розповів сусід Михайло Іванов, який врятував дитину.

Дитину відразу ж доставили в лікарню. За словами медиків, його життя тепер в безпеці.

Своєї провини господарі собаки не заперечують, але впевнені – це нещасний випадок. Мовляв, діти почали обніматися з жінкою, а пес вирішив, що їй щось загрожує і кинувся захищати.

За словами кінологів, в такій поведінці собаки винні саме господарі, бо вівчарка не навчена на "стоп"-командам.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі врятували життя собаці, над якою жахливо познущався шкуродер.

Пес на прізвисько Арманд постраждав від рук шкуродера, проте завдяки небайдужим дніпрянам він зміг вижити.

Відомо, що кілька місяців тому житель Васильківки Дніпропетровської області прив'язав собаку до автомобіля і тягав її по селу на великій швидкості.

Місцеві жителі помітили цей кошмар, зупинили водія і звільнили тварина. В результаті таких знущань у собаки були в кров зчесані лапи, вона не могла самостійно пересуватися.

Нагадавши, під Дніпром ветеринари врятували собаку, яку господарі принесли на усипляння: зворушливі кадри.

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