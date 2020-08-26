А вы верите в слова хозяев овчарки?

В городе Подгородное Днепропетровской области 5-летнего мальчика едва не разорвала овчарка

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел уже под вечер - родители услышали отчаянный крик ребенка.

"Выскакиваю и у меня волосы дыбом. Смотрю - маленький мальчик Ванечка лежит на полу, дрыгает ногами, а его собака грызет. Я, как медведь, набросился, отогнал эту собаку, отбросил", – рассказал сосед Михаил Иванов, который спас ребенка.

Ребенка сразу же доставили в больницу. По словам медиков, его жизнь теперь в безопасности.

Своей вины хозяева собаки не отрицают, но уверены – это несчастный случай. Мол, дети начали обниматься с женщиной, а пес решил, что ей что-то угрожает и бросился защищать.

По словам кинологов, в таком поведении собаки виноваты именно хозяева, так как овчарка не обучена на "стоп"-командам.

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Пес по кличке Арманд пострадал от рук живодера, однако благодаря неравнодушным днепрянам он смог выжить.

Известно, что несколько месяцев назад житель Васильковки Днепропетровской области привязал собаку к автомобилю и таскал ее по селу на большой скорости.

Местные жители заметили этот кошмар, остановили водителя и освободили животное. В результате таких издевательств у собаки были в кровь счесаны лапы, она не могла самостоятельно передвигаться.

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