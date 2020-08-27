Галина НІКОЛІН, постраждала від наїзду п'яного майора в Києві, потребує інформаційної та фінансової допомоги

Про це інформує Politeka з посиланням на дані спільноти Пласту, розміщені в Facebook.

В організації розповіли, що у Галини лікарі діагностували множинні переломи, розбиті кістки, розриви зв'язок, а також анемію середнього ступеня. На сьогоднішній день медики розглядають можливість ампутації кінцівки.

Також стало відомо, що пластунка Галина НІКОЛІН-вихователька гуртка" Валькірії", вона відповідала за проведення та фінансування заходів у Львівській окрузі.

Всі, кому небайдужа доля постраждалої дівчини, можуть надати посильну допомогу.

У співтоваристві вказали реквізити, на які можна перерахувати фінансові кошти: 4441 1144 4654 7406 (Монобанк), 4149 4390 0273 4014 (ПриватБанк). Одержувач-Галина НІКОЛІН.

Politeka повідомляла, що в Києві у вівторок, 25 серпня нетверезий майор ЗСУ наїхав на своєму автомобілі на трьох дівчат-курсанток.

Стало відомо про те, що дівчата перебували на території військової частини на вулиці Зоологічна (Шевченківський район столиці). Вони приїхали в установу за новою формою і стояли біля адміністративної будівлі.

У цей момент майор за кермом Toyota Prius не впорався з керуванням і наїхав на дівчат-курсанток. Всіх їх у важкому стані госпіталізували у військовий госпіталь.

Пізніше стало відомо, що двом дівчатам ампутували по одній кінцівці, третя – у важкому стані.

За словами волонтера Наталії Воронкової, дівчину, яку госпіталізували в 17-у лікарню ампутували одну ногу, на другу був накладений апарат зовнішньої фіксації.

"Також у нас одна дівчина з теж ампутованою ногою, друга Зараз на операційному столі. Будемо сподіватися, що їй врятують ноги", – додала Наталя.

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