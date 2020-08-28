Батько курсантки, яку збив п'яний майор у Києві, розповів подробиці того, що сталося
За його словами, це було не просто ДТП, а справжня "бійня".
"Чоловік, який збив мою дочку і ще двох дівчат, не просто врізався в них. Він поводився неадекватно. Він наїхав один раз, другий, третій, від'їжджав назад, потім вперед. Це була бійня... " - передав слова очевидців ДТП Микола Гуй в інтерв'ю виданню "Сегодня".
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Також чоловік зазначив, що з боку винуватця аварії поки з ним ніхто не зв'язувався.
За словами мами Саші Гуй, її стан залишається важким.
Нагадаємо, трагедія сталася на території військової частини в Києві. За інформацією поліції, водій-військовослужбовець, майор - був нетверезий.
Двом дівчатам ампутували по одній нозі. Третя перебуває в травмпункті Київської міської клінічної лікарні №17 , її стан набагато важчий.
Сам винуватець ДТП, майор Володимир холодний, розкаявся у своєму вчинку в залі суду і попросить надати йому можливість надавати допомогу постраждалим.
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