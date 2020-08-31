Збройні формування Росії на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню

За минулу добу, 30 серпня, кілька пострілів зі стрілецької зброї по ЗСУ було зафіксовано поблизу Мар'їнки, повідомили в прес-службі штабу Операції Об'єднаних сил.

Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

У Приазов'ї, всупереч домовленостям в рамках Тристоронньої контактної групи, був задокументований проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер".

"Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", – зазначили у штабі.

Зазначається, що всі провокації не несли загрози українським захисникам, тому підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу ОС бойових втрат і поранень не було.

Також раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, в зоні проведення операції Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ продовжують нести втрати особового складу.

За останній місяць, від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі (від 27 липня) ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими.

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