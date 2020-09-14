За життя співробітниці поліції медики боролися кілька днів

В Івано-Франківську померла 27-річна співробітниця правоохоронних органів Валентина Мартюшева

Ще 8 вересня молода жінка йшла в дитячий садок за донькою після роботи, але на пішохідному пішоході її збив автомобіль, повідомляє поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Фейсбуці.

З важкими травмами її госпіталізували, і медики робили все можливе, щоб врятувати молоду маму. На жаль, їхні спроби виявилися безуспішними, й 11 вересня ввечері серце старшого лейтенанта поліції - інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи відділу превенції Івано-Франківського відділу поліції перестало битися.

За інформацією колег, Валентина почала службу в органах внутрішніх справ ще в 2010 році, коли була курсанткою. Її чоловік також працює поліцейським.

Всі, хто працював із загиблою, відгукуються про неї як про дуже чесну, порядну і принципову людину, яка з гідністю несла службу в лавах поліції.

Раніше ми писали про те, що 22-річний патрульний поліцейський загинув на Дніпропетровщині.

Роман Ткачук потонув під час відпочинку на водоймі.

"У нашій поліцейській родині важка втрата... Сьогодні пішов з життя патрульний Роман Татарчук. Він ніс службу в полку патрульної поліції Кривого Рогу з 2018 року, гідно служив українському народу. Місяць тому відсвяткував свій 22-й день народження. Сьогодні Роман відпочивав на водоймі і потонув",-повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Ми також розповідали про те, що 3 липня, о 10:50, в селі Голубівка, на трасі Дніпро — Харків загинув правоохоронець. 35-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції Дергачівського відділення поліції Харківської області, старший лейтенант поліції Павло Хоменко разом з родиною повертався додому з відпочинку.

Поліцейський зупинив машину ВАЗ на узбіччі, щоб замінити пробите колесо. В цей час вантажівка, яка рухалася в попутному напрямку, зачепила авто і поліцейського. Від отриманих травм він загинув на місці. У нього залишилися дружина і п'ятирічний син.

Нагадаємо, поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині авто з військовими протаранило опору мосту.

Також Politeka писала, що поліцейський влаштував жорстку ДТП під Дніпром.