У вівторок, 15 вересня на Донбасі український військовий підірвався на вибухівці

Зокрема, в районі н.п. Водяне Донецької області під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомили в прес-центрі Оперативно-тактичної групи "Схід" на сторінці в Facebook.

"Воїн отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні прес-центру Оперативно-тактичної групи "Схід".

Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті різко загострилася, адже російські військові почали систематичні обстріли ЗСУ. Про це повідомив військовий кореспондент і журналіст Андрій Цаплієнко.

На передовій зараз відбувається складна ситуація, Донбас буквально здригнувся від атаки бойовиків. Загострення відбулося у складі російських збройних формувань і було б неможливо без команди з Кремля. Це ще один доказ, що мир з Росією неможливий.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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