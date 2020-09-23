У середу, 23 вересня стався потужний вибух на Донбасі біля позицій ЗСУ
Зокрема, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців, захисників України, зі складу Об'єднаних сил отримали тяжкі осколкові поранення.
Про цю подію повідомили на офіційній сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у мережі Facebook.
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Зазначається, що захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я воїнів середнього ступеня тяжкості.
У повідомленні також сказано, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті Донбасу різко загострилася, адже російські військові почали систематичні обстріли ЗСУ. Про це повідомив військовий кореспондент і журналіст Андрій Цаплієнко.
На передовій зараз відбувається складна ситуація, Донбас буквально здригнувся від атаки бойовиків. Загострення відбулося у складі російських збройних формувань і було б неможливо без команди з Кремля. Це ще один доказ, що мир з Росією неможливий.
Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".
Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.