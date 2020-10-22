У центрі Києва п'яний хлопець осквернив меморіал Героям Небесної Сотні

Як передає Politeka.net, кадри події опублікував "Київ.Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінці до кінця)

На опублікованому відео видно, що вандал помочився на фотографії загиблих під час Революції Гідності.

"Друзі, може, хто знає цього недобитка, який своїм цвірінчиком зганьбив пам'ятники Героям Небесної Сотні? Дуже треба знайти. Прям дуже", - йдеться в підписі до посту.

Переглянувши дані кадри українці просто кипіли від злості:

"Спіймати і обосцать. Я не прихильник радикальних заходів. Ну це явне свинство", "невже не знайшлося людини, яка б викликала поліцію", " зняти встигли і не боялися, а рило набити або поліцію викликати не встигли?", "А чого його ніхто не зупинить?", "Боюся навіть уявити, що з ними буде, коли їх знайдуть. А їх знайдуть 100% і дуже швидко", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Києві чоловік "провчив" хлопця і кількох дівчат, які вирішили заспівати гімн країни-агресора в центрі української столиці

Так, в мережі з'явилося відео, як в центрі української столиці молоді люди стоять на газоні і голосно співають гімн Росії.

Автор відео зазначає, що це відбувається в центрі Києва. Згодом до компанії молодих людей підходить чоловік і розганяє їх. Хлопця він вдарив кілька разів по обличчю, і той втік.

Нагадаємо, популярне американське видання назвало Київ російським, фото: "виправлятися" не поспішають.

Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви.



