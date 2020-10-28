Під Кривим Рогом з рейок зійшли 14 вагонів вантажного поїзда

Як передає Politeka.net, про це повідомили прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

Так, на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали.

"За фактом аварії вантажного поїзда в м. Кривий Ріг поліція відкрила кримінальне провадження.

В рамках розслідування призначено низку експертиз для встановлення причин аварії.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 276", - йдеться в повідомленні.

Причина події поки невідома. "Укрзалізниця" ще не прокоментувала ситуацію.

Раніше ми повідомляли, що з поїзда зняли двох пасажирок, які влаштували дебош у транспорті.

Так, нічний потяг, який прямував зі Львова до Києва, зупинили через двох дівчат. Вони пили, курили, кричали, слухали музику і бігали по вагону без одягу.

Дівчата поводилися дуже голосно, через що сусідні купе переселили в інший вагон. Відео інциденту опублікували в соцмережі.

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