Під Кривим Рогом з рейок зійшли 14 вагонів вантажного поїзда
Як передає Politeka.net, про це повідомили прес-службі поліції в Дніпропетровській області.
Так, на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали.
"За фактом аварії вантажного поїзда в м. Кривий Ріг поліція відкрила кримінальне провадження.
В рамках розслідування призначено низку експертиз для встановлення причин аварії.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 276", - йдеться в повідомленні.
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Причина події поки невідома. "Укрзалізниця" ще не прокоментувала ситуацію.
Раніше ми повідомляли, що з поїзда зняли двох пасажирок, які влаштували дебош у транспорті.
Так, нічний потяг, який прямував зі Львова до Києва, зупинили через двох дівчат. Вони пили, курили, кричали, слухали музику і бігали по вагону без одягу.
Дівчата поводилися дуже голосно, через що сусідні купе переселили в інший вагон. Відео інциденту опублікували в соцмережі.
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