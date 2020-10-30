Ситуація в зоні проведення ООС істотно загострилася

Про це інформує прес-центр штабу ООС в Facebook.

За інформацією військових, за минулу добу російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" п'ять разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції бійців ЗСУ.

У зоні відповідальності "Схід" бойовики з гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Новомихайлівки та Старогнатівки; зі стрілецької зброї та ручного гранатомета ворог відкривав вогонь у районі Водяного, через що один наш боєць отримав поранення.

У зоні відповідальності "Північ" ворог застосував БПЛА, який скинув над позиціями ЗСУ біля Золотого постріл ВОГ-17, в результаті чого був поранений ще один військовослужбовець. Наразі за їхні життя борються медики.

З початку поточної доби окупаційні підрозділи РФ ще двічі порушили режим "тиші". З гранатометів і стрілецької зброї були атаковані позиції сил ООС поблизу Водяного, в результаті чого двоє бійців ЗСУ загинули.

Командування об'єднаних сил висловлює співчуття сім'ям загиблих військовослужбовців.

Варто відзначити, що українці гнівно відреагували на повідомлення штабу ООС і загибель військовослужбовців. Користувачі в подиві, чому влада продовжує стверджувати про "тишу на Донбасі" незважаючи на те, що окупаційні формування РФ прицільно обстрілюють позиції ЗСУ.

"Ось така вона вільна економічна зона", "просто перестали стріляти + штрафи за вогонь у відповідь = результат чергового перемир'я...Співчуваю родинам полеглих героїв!", "Двоє загинули-в цілому перемир'я дотримується. так, янелох?", "Російсько-окупаційні війська порушили домовленості-ось це новина, так несподівано. І хто ж міг такого очікувати?", "Це який день перемир'я?",- пишуть українці в коментарях.

Нагадавши, російська армія прибула на допомогу бойовикам, тривожні дані з Донбасу.

Як повідомляла Politeka, Окупанти РФ стягнули техніку під Іловайськ, тривожні даніе

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