Винуватець резонансної ДТП на Майдані Незалежності в Києві намагається уникнути відповідальності, задіявши свої давні зв'язки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, журналісти, посилаючись на власні джерела, стверджують, що винуватець ДТП на Хрещатику намагається "відкупитися" від родичів загиблих жінок.

"Незалежно від того, чи буде Назаренко визнаний винним чи ні, він докладе всіх зусиль, щоб постраждалі отримали матеріальну допомогу", - розповів адвокат винуватця ДТП.

Джерело ЗМІ стверджує, що мова йде практично про підкуп, "щоб з боку родичів загиблих не було претензій". Нібито такі спроби вже робляться. Однак підтвердити цю інформацію у рідних журналістам поки що не вдалося.

Відомо, що Юрій Назаренко тривалий час знаходився на держслужбі. Він був начальником Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування Департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету міністрів України. У 2005 році тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко підписала постанову про звільнення Назаренка через перехід на нову роботу. З 2005 по 2007 рік під час прем'єрства Януковича Назаренко був заступником міністра КМУ. Після цього він декілька років працював в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Також він очолював колегію Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ).

2014 році Назаренко пішов з НКЦПФР - його люстрували. У 2018 році Назаренко став співвласником ТОВ "НОКС ТРЕВЕЛ" (раніше власницею була його дружина, яка померла в 2014 році). Назаренку належить 25% - це майже 3 млн гривень.

За компанією зареєстровано право на дві бази відпочинку - "Водограй" та "Сигнал" на чорноморському курорті (у Затоці Одеської області).

Також Назаренко є власником трьох квартир в Києві, місця в паркінгу, двох будинків в Київській та Чернігівській областях та декількох земельних ділянок.

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