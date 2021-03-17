У Києві двоє людей влаштували собі небезпечні "розваги"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на один із столичних Telegram-каналів.
Так, на Русанівці двоє людей вирішили поплавати на крижині, що зняли на відео очевидці.
При цьому на опублікованих кадрах можна побачити, що криги на воді вже практично немає через плюсову температуру, тож подібні "розваги" точно не можна назвати безпечними.
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"А якщо воно втопиться на тій кризі? Заради селфі люди готові робити будь-яку дурницю, не усвідомлюючи свої дії", - коментує автор відео.
Він уточнив, що такі "розваги" влаштували у Києві на Русанівському каналі.
"І тисячі людей гуляють, ходять і не викликають ні швидку, ні ДСНС, ні поліцію, щоб допомогти цим бідолагам. Та і діти самі не просять про допомогу", - говорить автор відео.
Раніше повідомлялось, що 15 березня о 18.25 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району Київської області надійшло повідомлення про те, що на крижині поблизу села Сухолуччя в районі Київського водосховища знаходяться двоє місцевих рибалок та не можуть самостійно дістатися до берега. Рятувальниками було встановлено, що відстань від берега до крижини становить орієнтовно 1,5 км.
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