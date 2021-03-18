У Києві домашнє насильство ледь не скінчилося самогубством

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, столичні патрульні врятували чоловіка від самогубства.

Зазначається, що днями київські патрульні отримали виклик на проспект Науки. Заявниця повідомила, що чоловік повернувся додому напідпитку, лається та б'ється.

При цьому свої дії чоловік пояснював досить дивно.

"Я що винен, що горілку продають?" - запитав він.

Під час спілкування з патрульними та дружиною чоловік раптово побіг до кімнати та відчинив вікно. Він погрожував вистрибнути з 24-го поверху. При цьому жодні вмовляння та розмови не подіяли, тому патрульним довелося діяти рішуче. Вони миттю схопили чоловіка та спустили на підлогу, а той під час цих дій не припиняв пручатися.

Після інспекторам вдалося поспілкуватись із чоловіком та заспокоїти його. На місце викликали підрозділ з протидії домашньому насильству “Поліна”.

В поліції нагадали, що домашнє насильство є правопорушенням, тож важливо не замовчувати про це.

"Наголошуємо, що насильство не треба терпіти чи замовчувати. Це не "сімейна справа", а правопорушення", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.