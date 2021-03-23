Під Києвом затримали людей, які викрали 19-річного хлопця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, за даними правоохоронців, на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення, про те, що в селі Рудня Броварського району четверо невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження 19-річному юнакові, силоміць заштовхали його до автомобіля Mercedes. У юнака відібрали мобільний телефон, після чого зловмисники зникли у невідомому напрямку.

Згодом поліція розшукала потерпілого 19-річного хлопця в полі неподалік від села.

"Для затримання зловмисників правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію, на розшук викрадачів орієнтували не лише наряди Київщини, а й міста Києва. Завдяки чітким та злагодженим діям поліцейських, автівку, яка підпадала під орієнтування, розшукали у столиці. В автомобілі знаходились водій та пасажири. Саме вони виявилися викрадачами", - розповіли в поліції.

Молодиків, які викрали хлопця, було затримано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та за ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує ув’язнення на строк до шести років.

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