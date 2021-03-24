У Києві жорстке посилення карантинних обмежень відобразилось на роботі громадського транспорту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, через нові жорсткі обмеження у столиці у громадський транспорт пускають обмежену кількість людей, через що багато хто не може поїхати з зупинки, і далеко не всі пасажири спокійно на це реагують. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
Так, у мережі з'явилось відео, як чоловік, якого не пустили у трамвай, вирішив у знак протесту йти поперед ним коліями.
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"Люди продовжують скаженіти через обмеження по кількості пасажирів у громадському транспорті. Один із таких випадків вдалося зафільмувати на Петра Запорожця, де чоловік, якого не впустили до салону, в знак протесту почав просто йти по коліям", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що ведення спецперепусток в громадському транспорті столиці поки що не планується. Проте, якщо ситуація з коронавірусом і госпіталізаціями буде погіршуватися, то такі перепустки все ж можуть ввести - аж до зупинки транспорту і переходу на спецрежим роботи.
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