Створення острова є ознакою небезпеки Дніпра

У Дніпрі біля ресторану "Поплавок" серед річки утворився острів. Жителі міста стали ставити питання, це - природне диво, або ознаки екологічної проблеми.

Про це повідомляє 11 телеканал.

Зараз на острові вже з'явилася рослинність і тут гуляють чайки.

Доктор біологічних наук Григорій Шматков пояснив, що створення острова є ознакою небезпеки.

До таких змін призвели люди і їх безвідповідальність, оскільки поряд з новим острівцем — стоки міської дощової каналізації — це стимулює поширення рослин, які закріплюються на дні і доростають до самої поверхні. На утворення таких островів впливають каналізаційні викиди, що містять глину.

За словами екологів, острівець треба ліквідувати якнайшвидше. В обласному водному господарстві журналістам повідомили, що грошей на це немає. І спочатку потрібно офіційно довести, що ця ділянка може бути небезпечною.

Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.

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