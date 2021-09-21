На місці працювали слідчі по ДТП, зараз встановлюються всі деталі події

Водій легковика на повній швидкості влетіла в дерево. Це сталася в Кривому Розі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС області.

Як стало відомо, подія трапилася вночі 21 вересня на вулиці Каткова в Інгулецькому районі міста. Водій легкового автомобіля Toyota Camry злетіла з дороги і врізалася в дерево. Після чого автомобіль загорівся.

В результаті удару автомобіль буквально перетворилася на купу металу. На місці загинула 29-річна дівчина.

Її тіло, без ознак життя, витягли з автомобіля до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу локалізовано о 2:22 та ліквідовано о 2: 34.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

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