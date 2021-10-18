Люди самі платять за такі дії

На Закарпатті розкрили антивакцинаційну схему - медики попалися на махінаціях з видачею нещепленим українцям сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Незважаючи на наближення нового локдауну і лякаючі показники захворюваності коронавірусом українці не просто не поспішають вакцинуватися, а й платять за те, щоб уникнути щеплення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом від Pfizer, українці йдуть в прищепні пункти, але замість уколу місцеві медики просто зливають їх дозу вакцини в рукомийник.

Пацієнти платять за сертифікат і за те, щоб їх не кололи від 2 до 2,5 тис. гривень. Це стало таким масштабним явищем на Закарпатті, що ситуацію вже можна назвати - антивакцинаційним туризмом.

Варто зазначити, що за підробку документів в Україні передбачені покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 5 років. Крім того, у разі внесення неправдивих відомостей в електронну систему охорони здоров'я покаранням буде ув'язнення до 6 років.

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