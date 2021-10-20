19 жовтня в Миколаєві на контролера тролейбуса напав пасажир - в салон зловмисник зайшов у військовій формі і з загорнутим в газету прутом.

Контролер Борис Шут розповів, що інцидент стався о 10.40 на зупинці тролейбуса 6-а Слобідська. Деталі події повідомило "Суспільне".

За словами контролера, пасажир був у військовій формі, високий, і в руках тримав загорнутий в газету прут. На зупинці "Автовокзал" він почав кричати: "Відкрийте двері".

У той час потерпілий перевіряв задню частину тролейбуса, його колега була в передній частині. Двері відкрили не одразу, бо виникла "заминка".

"Я запитав у колеги: "Що сталося?". Кажу їй: "Він з прутом, нехай йде собі". А він, може, почув це і вдарив мене три рази в обличчя, у вухо - ще кров залишилася", - розповів Борис Шут.

Після інциденту чоловіка госпіталізували до лікарні. За його словами, зараз він почувається добре і навіть планує повернутися на роботу.

"Я на цю людину не ображаюся. Хоча у цієї людини ми нічого не перевіряли. Я не буду писати заяву в поліцію, а то не віриться, що його знайдуть", - розповів Борис Шут.

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