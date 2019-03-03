Карантин: новини України та світу
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"Так було і при Януковичі": бойового полковника, який служив в АТО, викинули з ЗСУ, "ось і все"

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Долар з новою силою вдарить по гривні: "Це станеться після..."

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У Пенсійному фонді зробили важливу заяву: "не отримають пенсії ті, хто..."

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Скандальний Шахназаров заявив про плачевне майбутнє України без Росії: "Країна розвалиться"

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Російський актор Пореченков розлютився і звинуватив Україну в геноциді: "Уявити не могли, що..."

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"Непоправна втрата": молодий командир віддав життя за Україну, останнє фото героя

 "Борщ - наш": скандальний Мілонов вирішив відібрати улюблене блюдо в українців

"Борщ - наш": скандальний Мілонов вирішив відібрати улюблене блюдо в українців

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"На Великдень заробити не змогли": у Лаврі терміново просять у українців "пожертви" через вірус
сьогодні, 12:36

"На Великдень заробити не змогли": у Лаврі терміново просять у українців "пожертви" через вірус
Перший голодний бунт спалахнув у Україні, почалися сутички з поліцією: "Не чіпайте її!", кадри

Перший голодний бунт спалахнув у Україні, почалися сутички з поліцією: "Не чіпайте її!", кадри
У людей закінчуються гроші, нічим годувати сім'ї
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Ломаченко відмовився ворогувати з росіянами і назвав винуватців конфлікту на Донбасі: "у нас нагорі..."

Ломаченко відмовився ворогувати з росіянами і назвав винуватців конфлікту на Донбасі: "у нас нагорі..."
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Василь Вірастюк

Вірастюк різко висловився про життя на Донбасі: "Там мародерство, а народ дикий"
Українець висловив усе, що думає
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"Вони цього хочуть": Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії

"Вони цього хочуть": Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії
Скандальна чиновниця розгледіла спільне між народами
сьогодні, 11:08
"Які претензії?": батько Кіркорова назвав Україну неіснуючою державою

"Які претензії?": батько Кіркорова назвав Україну неіснуючою державою
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«Два роки»: термінова заява Шмигаля про нові терміни і правила, ілюзій більше немає

«Два роки»: термінова заява Шмигаля про нові терміни і правила, ілюзій більше немає
Українцям потрібно звикати до нового способу життя
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Реформа довела лікарів до оголошення голодування, зарплат вже не буде: "По всій Україні..."

Реформа довела лікарів до оголошення голодування, зарплат вже не буде: "По всій Україні..."
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сьогодні, 10:06
Володимир Зеленський, Верховна Рада

Зеленський зробив гучне зізнання про своє президентство: «Я жалкую...»
"Це нелегка робота"
сьогодні, 09:04
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Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться
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сьогодні, 06:53
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Весна готує несподіваний поворот, про холод можна забути: «теплий» прогноз
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СБУ спіймали сотні агітаторів, які брехали про китайський вірус за завданням Росії: подробиці
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«Буде до – 2»: останнє випробування обрушить погода на Україну, детальний прогноз
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