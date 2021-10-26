За життя ще двох дітей борються лікарі

Трагічна ДТП, що унесла життя чотирьох молодих хлопців сталася на автодорозі у Беріславському районі Херсонської области 24 жовтня.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Близько першої години ночі водій позашляховика Volkswagen Touareg не впорався з керування та вилетів з дороги та врізався у дерево. Сила удару була настільки сильною, що автомобіль буквально сплющило.

Як з'ясували правоохоронці, за кремом шляховика буд 15-річний хлопець, мешканець смт Велика Олександрівка. Також в авто знаходилися ще п'ятеро друзів. Троє хлопців (їм було 15, 20 і 21 рік) загинули на місці, ще двоє (17-річних) отримали важкі травми, за їх життя борються лікарі.

Про те, що двоє дітей в автомобілі вижили, правоохоронці називають дивом, адже на позашляховик було навіть страшно дивитися.

"За попередніми даними, швидкість з якою рухався автомобіль складала мінімум 150 кілометрів на годину", - підкреслили поліціанти.

Місцеві мешканці розповіли, що нібито хлопці разом відмічали день народження одного з них. Тож веселилися, випивали, а потім... вирішили покататися. Проте ще був водій у стані алкогольного сп'яніння поки не відомо. Адже ще немає результатів судмедекспертизи.

Трагедію можна було попередити

Усі учасники ДТП - мешканці Великої Олександрівки. Хлопці з забезпечених родин, які дружили між собою. Місцеві мешканці шоковані трагедією. Але те що її можна було попередити воліють не говорити.

Позашляховик Volkswagen Touareg загиблий 15-річний водій взяв з власного подвір'я. Це авто належить його матері. І це було не вперше.

"Раніше каталися – і нічого не траплялося. Все це просто страшний збіг обставин", - вважають знайомі хлопців.

Більшість з них не бачили в тому, що 15-річний юнак керував машиною. Адже, це ж не чужа, а сімейна. Як з'ясували правоохоронці, про такі "покатушки" хлопця, знали навіть його вчителі.

Нагадаємо, "Всі з дуже забезпечених сімей": авто з друзями-підлітками перетворилося на металобрухт, деталі трагедії.

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