24 листопада в Ризі помер Мартіньш Браунс, радянський, Латвійський композитор і мультиінструменталіст - він складав музику до театральних постановок і фільмів.

Про смерть одного з найвідоміших музикантів Латвії повідомляють SlippeDisc.

Браунс помер у госпіталі в колі лікарів і медсестер, де проходив лікування після перенесеного двома тижнями раніше серцевого нападу, заразившись коронавірусом. Він пішов занадто швидко і безжально.

Мартіньш Браунс народився 17 вересня 1951 року в Ризі в сім'ї лікарів. Він навчався у Вищій музичній школі Еміля Дарзіня за класами фортепіано, хору та хорового диригування, а також на факультеті теорії музики.

Став відомий широкій публіці, як учасник і керівник різних рок-музичних ансамблів і груп, а найпродуктивніші роки його роботи були пов'язані з групою Sīpoli - однією з кращих латвійських рок-груп всіх часів.

Автор музики для безлічі театральних п'єс і фільмів: "Чи легко бути молодим?", "Постріл в лісі", "малинове вино", "фотографія з жінкою і диким кабаном", "Павук", "Злодійський общак".

У 2001 році отримав нагороду Міністерства культури Латвії за творчий внесок у збагачення Латвійської культури, а в 2008 його нагородили Орденом трьох зірок 4-го ступеня "За заслуги в культурі і видатний багатогранний творчий внесок у музику Латвії".

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