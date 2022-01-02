Надзвичайна подія сталася в перший день нового року в селі Маркізівка Новодмитрівської територіальної громади, повідомляє прес-служба
Сигнал про прорив дамби надійшов до Служби порятунку о 17: 45.
Як з'ясувалося, сталося часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка.
Рятувальники кажуть, що з місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів і глибиною близько 30 сантиметрів. Зараз у селах ковтуни, Міцалівка, Антипівка, які знаходяться нижче течії, виставлені пости для контролю рівня води.
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У поліції запевнили, що загрози сусіднім населеним пунктам немає. Місцевих жителів поставили до відома про прорив дамби.
Зараз проводяться заходи по зміцненню греблі бетонними плитами.
Нагадаємо, що в Одесі виникла загроза прориву дамби Хаджибейського лиману: рівень води досяг критичного
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