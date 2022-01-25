Водіїв попереджають про дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса, через яку ускладнено рух у напрямку Києва.

На трасі Київ-Одеса близько п'ятої години ранку трапилася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними в цій аварії є потерпілі. Про це повідомляє Нацполіція України у своєму телеграм-каналі.

За даними правоохоронців, аварія трапилася на 22 кілометрі траси, біля селища Глеваха за участю автомобіля марки Toyota.

"Близько 5 години ранку поблизу селища Глеваха сталася ДТП за участю легковика Toyota. Попередньо: є потерпілі", - йдеться в повідомленні поліції.

Також наголошується, що через ускладнений рух, водіїв пускають по зустрічній смузі в напрямку Києва. Водіїв просять враховувати дорожню обстановку при плануванні своїх маршрутів і дотримуватися правил дорожнього руху.

"Ускладнено рух у напрямку Києва. Організовано об'їзд по зустрічній смузі", - додали в повідомленні поліції.

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