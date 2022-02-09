Про трагічний інцидент у столиці повідомив Телеграм-канал Вартові.Еспресо. Як стало відомо, в ніч на 9 лютого на дитячому майданчику, розташованому на вулиці Крушельницькій в Дарницькому районі Києва, був знайдений труп
Тіло чоловіка помітили на землі біля гойдалок випадкові перехожі близько другої години ночі. Чоловік не подавав ознак життя, тому люди викликали поліцію.
Точна причина смерті невідомого та інші подробиці події поки не розкриваються. Відомо, що на чоловікові не було верхнього одягу і взуття, а поруч були розкидані речі.
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До місця події прибули криміналісти, яким тепер належить з'ясувати, що саме сталося.
Зазначимо, що раніше в Одесі за загадкових обставин обірвалося життя високопоставленого чиновника. Так, тіло заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області Дмитра Кукола знайшли в машині, залишеній на дорозі в полі.
На венах чиновника виднілися порізи, а поруч на сидінні лежали ножиці. При цьому багатьом обставини смерті Кукола здалися підозрілими.
Нагадаємо, життя пенсіонера трагічно обірвалося у власній квартирі.
Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з чоловіком у камуфляжі, тіло знайшли в порту.
Також Politeka писала, що тіло високопоставленого чиновника знайдено в авто.