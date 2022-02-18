16 лютого близько 16:50 було повідомлено про пожежу у двоповерховій господарчій будівлі на вулиці Київська у місті Бровари. На місце події одразу виїхали черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини Броварів та патрульна поліція Київської області.
Із полум'я правоохоронцям вдалося врятувати 34-річного чоловіка, але його 42-річна співмешканка, на жаль, загинула, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook 16 лютого.
За даними ГУ ДСНС у Київській області, врятованого чоловіка, який отримав опіки IV ступеня тяжкості, доправили до Броварської міської лікарні. На жаль, через деякий час потерпілий помер.
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Чому двоповерхова будівля загорілася, поки невідомо.
Нагадаємо, що 15 лютого у Подільському районі Києва сталася пожежа у квартирі на другому поверсі над приміщенням "Нової Пошти". У вогняній пастці опинилася літня жінка, яка стояла на балконі та просила про допомогу. Співробітник пошти кинувся рятувати жінку і за лічені хвилини вивів її з охопленого полум'ям помешкання.
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