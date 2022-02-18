Чоловік, якого врятували співробітники патрульної поліції Київської області під час пожежі у приватному будинку в місті Бровари, помер у лікарні від отриманих опіків.

16 лютого близько 16:50 було повідомлено про пожежу у двоповерховій господарчій будівлі на вулиці Київська у місті Бровари. На місце події одразу виїхали черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини Броварів та патрульна поліція Київської області.

Із полум'я правоохоронцям вдалося врятувати 34-річного чоловіка, але його 42-річна співмешканка, на жаль, загинула, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook 16 лютого.

За даними ГУ ДСНС у Київській області, врятованого чоловіка, який отримав опіки IV ступеня тяжкості, доправили до Броварської міської лікарні. На жаль, через деякий час потерпілий помер.

Чому двоповерхова будівля загорілася, поки невідомо.

Нагадаємо, що 15 лютого у Подільському районі Києва сталася пожежа у квартирі на другому поверсі над приміщенням "Нової Пошти". У вогняній пастці опинилася літня жінка, яка стояла на балконі та просила про допомогу. Співробітник пошти кинувся рятувати жінку і за лічені хвилини вивів її з охопленого полум'ям помешкання.

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