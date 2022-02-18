Мужчина, которого спасли сотрудники патрульной полиции Киевской области во время пожара в частном доме в городе Бровары, скончался в больнице от полученных ожогов.

16 февраля около 16:50 было сообщено о пожаре в двухэтажном хозяйственном здании на улице Киевская в городе Бровары. На место происшествия сразу выехали дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части Броваров и патрульная полиция Киевской области.

Из пламени правоохранителям удалось спасти 34-летнего мужчину, но его 42-летняя сожительница, к сожалению, погибла, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook 16 февраля.

По данным ГУ ГСЧС в Киевской области, спасенного мужчину, который получил ожоги IV степени тяжести, доставили в Броварскую городскую больницу. К сожалению, через некоторое время пострадавший скончался.

Почему двухэтажное здание загорелось, пока неизвестно.

Напомним, что 15 февраля в Подольском районе Киева произошел пожар в квартире на втором этаже над помещением "Новой Почты". В огненной ловушке оказалась пожилая женщина, которая стояла на балконе и просила о помощи. Сотрудник почты бросился спасать женщину и за считанные минуты вывел ее из охваченного пламенем помещения.

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